В Пентагоне заявили, что на крейсере "Москва" произошел как минимум один мощный взрыв, но судно самостоятельно двигалось через Черное море

По данным минобороны США, на российском крейсере произошел как минимум один взрыв – "довольно сильный, который нанес кораблю значительные повреждения".

В то же время, по словам Кирби, поврежденный российский военный корабль находился на плаву и "самостоятельно двигался через Черное море", вероятно, на ремонт в Севастополь.

Спикер Пентагона отметил, что крейсер "Москва" вместе с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 км) к югу от Одессы.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что крейсер накануне был сильно поврежден либо в результате "некомпетентности", либо в результате успешной атаки украинцев противокорабельными ракетами.

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