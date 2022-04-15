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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Достойное место для дайвинга". Резников придумал, как использовать затонувший крейсер "Москва"

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Российский флагман крейсер "Москва" затонул в Черном море
Российский флагман крейсер "Москва" затонул в Черном море
Скриншот: Минобороны России / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил использовать затонувший флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва" – в качестве локации для дайвинга.

Об этом глава Минобороны Украины написал в Twitter 15 апреля.

"Флагманский" российский военный корабль – достойное место для дайвинга. У нас появилось еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим место крушения после нашей победы в войне, – отметил Резников. – Кстати, у меня уже 300 погружений с аквалангом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".  

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован. 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

Теги: Россия, Украина, Москва, Черное море, корабль, крушение, Алексей Резников, крейсер, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Нептун, взрывы
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