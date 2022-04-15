"Будем ждать приятных сюрпризов". Арестович заявил, что уничтожение крейсера "Москва" улучшит положение ВСУ на юге Украины

По его словам, крейсер "Москва" прикрывал южное направление и группировку российских оккупантов в Херсонской области.
"Я думаю, что херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов", – сказал Арестович.
Он также отметил, что на борту уничтоженного крейсера находился штаб и командование Черноморского флота РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.