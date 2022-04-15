"Будем ждать приятных сюрпризов". Арестович заявил, что уничтожение крейсера "Москва" улучшит положение ВСУ на юге Украины

По словам Арестовича, на борту уничтоженного крейсера находился штаб и командование Черноморского флота РФ Фото: depositphotos.com

По его словам, крейсер "Москва" прикрывал южное направление и группировку российских оккупантов в Херсонской области.

"Я думаю, что херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, то будем ждать каких-то приятных сюрпризов", – сказал Арестович.

Он также отметил, что на борту уничтоженного крейсера находился штаб и командование Черноморского флота РФ.

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