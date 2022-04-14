"Если российская армия уменьшится, то это неплохо". Зеленский прокомментировал поражение крейсера "Москва"

Зеленский: Что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море – мне, честно говоря, все равно Фото: president.gov.ua

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию с российским крейсером "Москва", который был поврежден в результате взрыва в Черном море.

Зеленский в ответ подчеркнул, что думает только о том, что происходит с украинскими войсками, и его волнует, что происходит с ВСУ, потому что они защищают Украину.

"То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – заявил президент.

В BBC отметили, что были и нападения в самой России, включая нефтебазу в Белгороде, и Россия "ясно дала понять, что если будут другие нападения на ее территории, то она сделает мишенью Киев". Журналисты спросили Зеленского, насколько серьезно он воспринимает эту угрозу.

"Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди. Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне много раз оккупировали украинские территории, начиная с 2014 года, в частности, оккупировали Крым, теперь называют его своей территорией, и грозят "отвечать ракетными ударами".

"И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали? Я не совсем понимаю. Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях. Точно так же, как и оккупированный Донецк. Они сами устраивали теракты со взрывами в Донецке, а потом обвиняли нас, говорили, что мы сделали это, хотя у нас туда не было никакого доступа", – сказал президент.

Он отметил, что и сейчас у украинских властей нет доступа в оккупированные города на юге и востоке Украины.

"И там происходят взрывы, и людям, которые там находятся, нашим украинцам, они рассказывают – потому что отключено телевидение, нет мобильной связи – они рассказывают, что мы проводим бомбардировки Мариуполя. Они постоянно устраивают информационные провокации. Российские солдаты – и у нас есть эти документы – приходят в центр города и говорят с людьми: "Вы видите эти взрывы, это украинские самолеты, это украинцы делают". Но это делают они, однако у людей нет связи, они не видят реальное положение дел. И это проблема", – сказал президент.