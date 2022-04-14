Минобороны РФ объявило, что крейсер "Москва" затонул

Корабль "потерял остойчивость" из-за повреждений корпуса, которые были получены "в ходе пожара от детонации боезапаса", сказано в заявлении.
"Москва" затонула в условиях шторма, отметили в минобороны РФ.
Куда именно крейсер буксировали, в сообщении не указано. В Пентагоне предполагали, что судно перемещалось в оккупированный Севастополь.
По оценке Forbes Ukraine, стоимость крейсера составляет $750 млн, корабль возглавил рейтинг самых дорогих потерь РФ в технике с начала полномасштабной войны против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. Марченко сообщал, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы ОП Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.