Минобороны РФ объявило, что крейсер "Москва" затонул

Корабль "потерял остойчивость" из-за повреждений корпуса, которые были получены "в ходе пожара от детонации боезапаса", сказано в заявлении.

"Москва" затонула в условиях шторма, отметили в минобороны РФ.

Куда именно крейсер буксировали, в сообщении не указано. В Пентагоне предполагали, что судно перемещалось в оккупированный Севастополь.

По оценке Forbes Ukraine, стоимость крейсера составляет $750 млн, корабль возглавил рейтинг самых дорогих потерь РФ в технике с начала полномасштабной войны против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)