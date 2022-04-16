Оккупанты нанесли удар по селу под Полтавой, есть погибший – ОВА

"Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" – написал он.

Лунин вчера в 23.34 писал, что в Полтаве слышали, как прогремел взрыв. Он призывал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)