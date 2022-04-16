Оккупанты нанесли удар по селу под Полтавой, есть погибший – ОВА

"Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" – написал он.
Лунин вчера в 23.34 писал, что в Полтаве слышали, как прогремел взрыв. Он призывал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".