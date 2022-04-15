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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночь прошла "относительно спокойно" в ряде регионов, на Донбассе продолжаются бои, в Киевской, Харьковской и Херсонской областях – взрывы и обстрелы – данные ОВА

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В Харькове ночью под обстрел попали жилые кварталы
В Харькове ночью под обстрел попали жилые кварталы
Фото: ЕРА (архив)

Ночь на 15 апреля прошла "относительно спокойно" в ряде регионов Украины – в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Об этом говорится в сводке, которую утром 15 апреля, ссылаясь на данные областных государственных (военных) администраций, Офис президента передал СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН"

В Киевской области слышали взрывы в Васильковской городской территориальной общине, по предварительным данным, речь идет о работе ПВО. 

Нардеп от "Голоса" Леся Василенко пишет в Twitter, что в Киеве один за другим прогремели три мощных взрыва. Она предположила, что президент РФ Владимир Путин "взбесился из-за затопления "Москвы"

Согласно данным Киевской госгорадминистрации, в столице ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу, последнюю отменили в 6.03 утра. 

В Херсонской области ночью были слышны взрывы, также оккупанты обстреливают регион. 

"Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков", – сказано в сообщении. 

Также РФ обстреливает населенные пункты в Харьковской области. Ночью в Харькове были обстреляны жилые кварталы, произошло несколько пожаров. Оккупанты атаковали Золочев и Дергачи, есть пострадавшие в результате обстрелов. 

Кроме того, в Харьковской области продолжаются бои в направлении города Изюм. 

В Луганской области за сутки 24 обстрела. Два человека погибло, еще два получили ранения. В Донецкой области бои идут по всей линии фронта. За сутки обстрелам подвергались Мариуполь, поселок Великая Новоселка, село Заречное, города Угледар, Бахмут и Краматорск, а также населенные пункты Краматорского района.

"За сутки – трое погибших и семеро раненых. Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС. Мариуполь – без изменений: наши сопротивляются противятся врагу, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта", – резюмировали авторы сводки. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня начались 51-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россия начала войну против Украины 24 февраля. Путин называет ее "спецоперацией".

В Генштабе ВСУ сообщали, что 14 апреля оккупанты продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре в Украине, но не уточняли деталей. По данным Генштаба, ВСУ отбили восемь атак российских оккупантов на Донбассе за прошлые сутки. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Владимир Путин, Одесса, Полтава, пожар, Николаев, Ивано-Франковск, война, Донбасс, Мариуполь, Херсонская область, Краматорск, Киевская область, Харьковская область, ПВО, Красногоровка, обстрелы, Васильков, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, взрывы, разрушения, инфраструктура, погибшие, регионы, население, Леся Василенко
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