Ночь прошла "относительно спокойно" в ряде регионов, на Донбассе продолжаются бои, в Киевской, Харьковской и Херсонской областях – взрывы и обстрелы – данные ОВА

Об этом говорится в сводке, которую утром 15 апреля, ссылаясь на данные областных государственных (военных) администраций, Офис президента передал СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".
В Киевской области слышали взрывы в Васильковской городской территориальной общине, по предварительным данным, речь идет о работе ПВО.
Нардеп от "Голоса" Леся Василенко пишет в Twitter, что в Киеве один за другим прогремели три мощных взрыва. Она предположила, что президент РФ Владимир Путин "взбесился из-за затопления "Москвы".
Согласно данным Киевской госгорадминистрации, в столице ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу, последнюю отменили в 6.03 утра.
3 explosions in #Kyiv right now. One after the other. The air raid warning has been on for an hour. Most likely #putin gone livid because of the #Moskva sinking. Oh well, we’ll just keep standing to #Russia’s annoyance— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 14, 2022
В Херсонской области ночью были слышны взрывы, также оккупанты обстреливают регион.
"Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков", – сказано в сообщении.
Также РФ обстреливает населенные пункты в Харьковской области. Ночью в Харькове были обстреляны жилые кварталы, произошло несколько пожаров. Оккупанты атаковали Золочев и Дергачи, есть пострадавшие в результате обстрелов.
Кроме того, в Харьковской области продолжаются бои в направлении города Изюм.
В Луганской области за сутки 24 обстрела. Два человека погибло, еще два получили ранения. В Донецкой области бои идут по всей линии фронта. За сутки обстрелам подвергались Мариуполь, поселок Великая Новоселка, село Заречное, города Угледар, Бахмут и Краматорск, а также населенные пункты Краматорского района.
"За сутки – трое погибших и семеро раненых. Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС. Мариуполь – без изменений: наши сопротивляются противятся врагу, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта", – резюмировали авторы сводки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня начались 51-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россия начала войну против Украины 24 февраля. Путин называет ее "спецоперацией".
В Генштабе ВСУ сообщали, что 14 апреля оккупанты продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре в Украине, но не уточняли деталей. По данным Генштаба, ВСУ отбили восемь атак российских оккупантов на Донбассе за прошлые сутки.