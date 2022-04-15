Ночь прошла "относительно спокойно" в ряде регионов, на Донбассе продолжаются бои, в Киевской, Харьковской и Херсонской областях – взрывы и обстрелы – данные ОВА

В Харькове ночью под обстрел попали жилые кварталы Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в сводке, которую утром 15 апреля, ссылаясь на данные областных государственных (военных) администраций, Офис президента передал СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

В Киевской области слышали взрывы в Васильковской городской территориальной общине, по предварительным данным, речь идет о работе ПВО.

Нардеп от "Голоса" Леся Василенко пишет в Twitter, что в Киеве один за другим прогремели три мощных взрыва. Она предположила, что президент РФ Владимир Путин "взбесился из-за затопления "Москвы".

Согласно данным Киевской госгорадминистрации, в столице ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу, последнюю отменили в 6.03 утра.

3 explosions in #Kyiv right now. One after the other. The air raid warning has been on for an hour. Most likely #putin gone livid because of the #Moskva sinking. Oh well, we’ll just keep standing to #Russia’s annoyance — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 14, 2022

В Херсонской области ночью были слышны взрывы, также оккупанты обстреливают регион.

"Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков", – сказано в сообщении.

Также РФ обстреливает населенные пункты в Харьковской области. Ночью в Харькове были обстреляны жилые кварталы, произошло несколько пожаров. Оккупанты атаковали Золочев и Дергачи, есть пострадавшие в результате обстрелов.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются бои в направлении города Изюм.

В Луганской области за сутки 24 обстрела. Два человека погибло, еще два получили ранения. В Донецкой области бои идут по всей линии фронта. За сутки обстрелам подвергались Мариуполь, поселок Великая Новоселка, село Заречное, города Угледар, Бахмут и Краматорск, а также населенные пункты Краматорского района.

"За сутки – трое погибших и семеро раненых. Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС. Мариуполь – без изменений: наши сопротивляются противятся врагу, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта", – резюмировали авторы сводки.

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