За время вторжения российские оккупанты убили 198 детей в Украине, ранили еще более 350 – Офис генпрокурора

Погибло в результате действий оккупантов 198 детей. Еще более 355 получили ранения.
Эти данные не окончательные, так как продолжается сбор информации в местах, где ведутся активные боевые действия, устанавливаются также данные о пострадавших и погибших на оккупированных территориях, отметили в ОГП.
Больше всего пострадавших в Донецкой (117), Киевской (105), Харьковской (81), Черниговской (54), Николаевской (40), Херсонской (38), Луганской (36), Запорожской (23), Сумской (16) и Житомирской (15) областях.
Еще 16 детей пострадали от агрессии РФ в Киеве.
"В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории города Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний парень. 14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранены двое детей девяти и 11 лет", – рассказали в ОГП.
Кроме того, в результате массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.
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Согласно данным, которые публикует Офис генпрокурора, за последние два дня прокуроры подтвердили гибель семерых детей. Число раненых тоже увеличилось.