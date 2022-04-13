В Украине с начала полномасштабной войны погиб 191 ребенок – Офис генпрокурора

Минимум 350 детей в Украине с начала войны были ранены Фото: depositphotos.com

Более 349 детей получили ранения разной степени тяжести.

"Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"При фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории поселка городского типа Бородянка и села Королевка Киевской области, обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика. 11 апреля вооруженные силы РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще четверо детей в возрасте одного года, четырех, пяти и девяти лет получили ранения. 11 апреля в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Также из-за бомбардировок и обстрелов со стороны российских войск повреждены 957 образовательных учреждений, из которых 88 разрушены полностью.

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