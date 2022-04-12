"Один из символов войны". Украинка, написавшая на спине двухлетней дочери контакты, рассказала свою историю

Надпись на спине дочери Маковий сделала в первый день войны Фото: aleksandra.mako / Instagram

Фото маленькой Веры ее мама опубликовала в Instagram 1 апреля. На спине у девочки ручкой были написаны ее имя, дата рождения и номера телефонов родных.

Эту надпись женщина сделала в первый день войны на случай, если дочь потеряется или родные ребенка погибнут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Makoviy (@aleksandra.mako)

Впоследствии пост с фото Веры разлетелся по сети и даже сама Маковий признала, что он стал символом войны.

"Верина спина официально стала одним из символов войны с российскими захватчиками. Жаль, что цена – Верина и наша конфиденциальность. Не знаю, права ли я и не пожалею ли? Думаю все же, что это несравнимо маленькая плата по сравнению с той, которую люди из Бучи и Ирпеня заплатили", – написала она 6 апреля в Facebook.

В разговоре с журналистами Маковий рассказала, что, собирая свои вещи под звуки падающих бомб и имея мало информации, она не была уверена, сможет ли покинуть свой дом и не попадет ли под ракетный обстрел.

Сейчас она вместе с дочерью в безопасности. Семье удалось выехать во Францию, однако война оставила женщине серьезную моральную травму. По словам Маковий, ей все еще страшно выходить на улицу, так как камни ей кажутся минами.

Говоря о дочери, женщина отмечает, что та в порядке, так как слишком маленькая, чтобы осознать происходящее.