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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы уверены, что нас не предадут". В полку "Азов" считают возможной деблокаду Мариуполя

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Святослав Паламар: С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, снова и снова поднимаются, встают во весь рост и идут уничтожать оккупанта
Святослав Паламар: С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, снова и снова поднимаются, встают во весь рост и идут уничтожать оккупанта
Скриншот: АЗОВ / Twitter

В полку "Азов" считают возможной деблокаду города Мариуполь Донецкой области. Об этом замкомандира "Азова" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил в комментарии "Радіо Свобода" 14 апреля.

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это [деблокада] возможно. Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы и группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться", – сказал он. 

В обращении, которое опубликовано в Twitter "Азова", Калина рассказал, что украинские военнослужащие в Мариуполе "творят невероятные вещи, которые выходят за рамки возможного". 

"Уничтожено 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69 БМП и БМД, 30 БТР, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет. Ранено и убито более 2 тыс. единиц вражеской пехоты. Есть ли в этом мире хоть одно место, где точатся такие тяжелые бои?" – сказал он. 

Паламар рассказал, что защитники Мариуполя воюют с противником под постоянным огнем из танков, артиллерии и авиаударами в полном окружении и "без надлежащей поддержки". 

"С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся сумасшедшими, чтобы выдержать весь этот ад, но снова и снова поднимаются, встают во весь рост и идут уничтожать оккупанта. Мы благодарны, мы чувствуем поддержку украинского народа, мы уверены, что нас не предадут и нас ждут. Но нам обидно слышать предположения о том, что деблокада невозможна, что мы получили подкрепление, когда нас становится меньше. [...] Нам тяжело смотреть статистику жертв среди мирного населения, где нет ни слова о Мариуполе. Женщины, дети, другие люди, которые стали жертвами российского террора, погибли, но якобы еще живы! За мужеством наших военных – вера в собратьев и командиров, вера в лучшее будущее нашей страны и украинский Мариуполь. Несмотря на все преграды, которые были на нашем пути все восемь лет со дня создания нашего подразделения, а это запрет на учения с натовскими инструкторами, запрет на поставки оружия, легенды о "фашистах", мы стоим дальше. Мы будем драться, потому что Мариуполь – это Украина", – сказал он. 

Украине, чтобы провести деблокаду Мариуполя, нужно больше оружия, говорил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, работа над этим ведется

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются. "Азов" – одно из подразделений, которое защищает Мариуполь. 

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортировано 31 тыс. жителей.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: статистика, Мариуполь, полк Азов, жертвы, дети, война России против Украины, женщины, погибшие, потери России, Святослав Паламар
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