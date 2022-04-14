"Мы уверены, что нас не предадут". В полку "Азов" считают возможной деблокаду Мариуполя

Святослав Паламар: С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, снова и снова поднимаются, встают во весь рост и идут уничтожать оккупанта Скриншот: АЗОВ / Twitter

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это [деблокада] возможно. Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы и группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться", – сказал он.

В обращении, которое опубликовано в Twitter "Азова", Калина рассказал, что украинские военнослужащие в Мариуполе "творят невероятные вещи, которые выходят за рамки возможного".

"Уничтожено 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69 БМП и БМД, 30 БТР, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет. Ранено и убито более 2 тыс. единиц вражеской пехоты. Есть ли в этом мире хоть одно место, где точатся такие тяжелые бои?" – сказал он.

Паламар рассказал, что защитники Мариуполя воюют с противником под постоянным огнем из танков, артиллерии и авиаударами в полном окружении и "без надлежащей поддержки".

"С каждым днем боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся сумасшедшими, чтобы выдержать весь этот ад, но снова и снова поднимаются, встают во весь рост и идут уничтожать оккупанта. Мы благодарны, мы чувствуем поддержку украинского народа, мы уверены, что нас не предадут и нас ждут. Но нам обидно слышать предположения о том, что деблокада невозможна, что мы получили подкрепление, когда нас становится меньше. [...] Нам тяжело смотреть статистику жертв среди мирного населения, где нет ни слова о Мариуполе. Женщины, дети, другие люди, которые стали жертвами российского террора, погибли, но якобы еще живы! За мужеством наших военных – вера в собратьев и командиров, вера в лучшее будущее нашей страны и украинский Мариуполь. Несмотря на все преграды, которые были на нашем пути все восемь лет со дня создания нашего подразделения, а это запрет на учения с натовскими инструкторами, запрет на поставки оружия, легенды о "фашистах", мы стоим дальше. Мы будем драться, потому что Мариуполь – это Украина", – сказал он.

* Звернення від заступника командира полку «Азов» капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (2 частина) pic.twitter.com/jAvY7nC6IW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022

Украине, чтобы провести деблокаду Мариуполя, нужно больше оружия, говорил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, работа над этим ведется.

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