Украинская разведка опубликовала персональные данные двух командующих оккупационной армией РФ

Солодчук командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

"С февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области", – отметили в релизе.

Биографию, паспортные данные и адрес оккупанта ГУР опубликовало на своем сайте.

Дворников осуществлял командование группировкой войск "Юг". Подчиненные ему подразделения причастны к преступлениям против мирного населения Мариуполя Донецкой области. Информация о нем и его родственниках также опубликована на сайте Главного управления разведки.

Украинские военные подчеркнули, что Солодчук и Дворников осознанно выполняют приказы президента РФ по уничтожению Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)