Неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов в Мелитополе – украинская разведка

По информации разведки, в период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований было ликвидировано 70 российских захватчиков.

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", – говорится в сообщении.

По информации ГУР, это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", – добавили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)