Неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов в Мелитополе – украинская разведка

По информации разведки, в период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований было ликвидировано 70 российских захватчиков.
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", – говорится в сообщении.
По информации ГУР, это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", – добавили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
Российские захватчики в Мелитополе терроризируют проукраински настроенное население, сообщала Запорожская ОГА.