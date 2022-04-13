Захватчики в Мелитополе забрали деньги на выплату апрельских пенсий

"Уважаемые жители Мелитополя, меня зовут Игорь Смелянский. Я генеральный директор "Укрпошти". "Укрпошта" делала все возможное и невозможное, чтобы за март выплатить все ваши пенсии и субсидии, и сделала это. Более 95% пенсий было выплачено благодаря помощи местного бизнеса и наших работников. Мы пытались сделать это в апреле, но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные средства, мы не можем это сделать", – сказал он.

Смелянский подчеркнул, что "Укрпошта" и дальше будет делать все, чтобы пенсии и субсидии были выплачены жителям Мелитополя.

Отдельно он обратился к российским военным на русском языке.

"Говорят, солдат ребенка не обидит, как и пенсионера. Вы взяли и забрали пенсионные деньги. Если вы называете себя солдатами, а не мародерами, воюйте с украинской армией на поле боя. Не воюйте с пенсионерами. У вас есть мой телефон, я это знаю. Я готов провести все необходимые переговоры. Отдайте пенсионерам их деньги, не будьте мародерами. Будьте солдатами на войне", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)