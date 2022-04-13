Украинская разведка назвала имена росгвардейцев из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Украине

Все росгвардейцы входят в отряд мобильного спецназначения управления Росгвардии из Нижнего Новгорода Фото: gur.gov.ua

В списке – 20 росгвардейцев и ряд их личных данных: фото, даты и места рождения, звания, а также подробная информация о службе.

В перечень вошли:

Владимир Кузоватов;

Александр Ларионов;

Александр Мордовин;

Руслан Байтлеуов;

Иван Благообразов;

Дмитрий Васильев;

Алексей Конторин;

Александр Малошта;

Игорь Мукабенов;

Максим Пискарев;

Сергей Рукацов;

Дмитрий Серебренников;

Евгений Серебренников;

Алексей Сивохин;

Алексей Трескин;

Сергей Федоров;

Владимир Хачатуров;

Эдуард Ярмакович;

Роман Свистухин;

Александр Смирнов.

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