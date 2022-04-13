Украинская разведка назвала имена росгвардейцев из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Украине

В списке – 20 росгвардейцев и ряд их личных данных: фото, даты и места рождения, звания, а также подробная информация о службе.
В перечень вошли:
- Владимир Кузоватов;
- Александр Ларионов;
- Александр Мордовин;
- Руслан Байтлеуов;
- Иван Благообразов;
- Дмитрий Васильев;
- Алексей Конторин;
- Александр Малошта;
- Игорь Мукабенов;
- Максим Пискарев;
- Сергей Рукацов;
- Дмитрий Серебренников;
- Евгений Серебренников;
- Алексей Сивохин;
- Алексей Трескин;
- Сергей Федоров;
- Владимир Хачатуров;
- Эдуард Ярмакович;
- Роман Свистухин;
- Александр Смирнов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)