Зеленский: Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней вторжения в Украину

Зеленский: Особенно важно привлечь к ответственности новое поколение российских палачей. И это нужно сделать сейчас – за совершенное ими в Украине Фото: president.gov.ua

"Приглашаю ваше государство, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории независимой Украины. Техническая и экспертная поддержка незаменима сейчас, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч. Это расстрелы мирных людей, это пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых – и они об этом знали, я еще раз подчеркиваю, – прячутся дети... Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения", – заявил президент.

Он подчеркнул, что все эти преступления обязательно будут расследованы, а виновные будут установлены и найдены, "сколько бы времени нам не понадобилось на это".

"Но если мы будем делать это вместе с вами, вместе с другими европейскими государствами, мы сможем осуществить это гораздо быстрее. Вспомните, что большинство сталинских палачей так и не ответили за все, что натворили. Поэтому особенно важно привлечь к ответственности новое поколение российских палачей. И это нужно сделать сейчас – за совершенное ими в Украине. Чтобы не пришлось потом разыскивать их за военные преступления против балтийских народов, против Финляндии, Польши или любой другой страны", – заявил Зеленский.

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