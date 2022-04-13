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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал ЕС повлиять на Россию, чтобы остановить незаконные депортации украинцев и вернуть уже депортированных домой

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Зеленский: Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ
Зеленский: Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ
Фото: president.gov.ua

Евросоюз должен найти инструменты, чтобы остановить принудительную депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Эстонии 13 апреля. Текст обращения опубликовала его пресс-служба.

"Российские попытки захватить всю Украину после восьми лет войны на Донбассе вернули в реальность Европы то же, что пришлось пережить и вашему народу. Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! [...] Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи", – заявил он.

Президент подчеркнул, что "не должны повториться черные страницы истории, когда депортированные украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на Дальнем Востоке России".

"Поэтому я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортации и вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств или компаний. Евросоюз не имеет права являться спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права являться спонсором войны", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из их мест проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.

23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".

9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

О депортации в РФ жителей Изюма Харьковской области сообщал 4 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

10 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты принудительно выдают свои паспорта депортированным на их территорию украинцам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Эстония, санкции, депортация, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, Евросоюз
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