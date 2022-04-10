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Россия начала раздавать свои паспорта украинцам, которых принудительно вывезли из Украины – Денисова

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По данным Денисовой, депортированным украинцам выдали 12 тыс. паспортов РФ
По данным Денисовой, депортированным украинцам выдали 12 тыс. паспортов РФ
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты принудительно выдают свои паспорта депортированным на их территорию украинцам. Об этом 10 апреля проинформировала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вслед за принудительной депортацией – принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", – написала она.

По данным омбудсмена, "путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров – властью агрессора было получено от них почти 14 тыс. заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тыс. паспортов".

"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – объяснила Денисова.

Она обратилась в ООН с требованием "учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/518814286266515

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из их мест проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.

23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".

9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

О депортации в РФ жителей Изюма Харьковской области сообщал 4 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

Теги: Россия, война, Людмила Денисова, паспорт, Мариуполь, гражданство, Изюм, депортация, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, население, российские оккупанты
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