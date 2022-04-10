Россия начала раздавать свои паспорта украинцам, которых принудительно вывезли из Украины – Денисова

"Вслед за принудительной депортацией – принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", – написала она.
По данным омбудсмена, "путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров – властью агрессора было получено от них почти 14 тыс. заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тыс. паспортов".
"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – объяснила Денисова.
Она обратилась в ООН с требованием "учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из их мест проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.
23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".
9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.
О депортации в РФ жителей Изюма Харьковской области сообщал 4 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.