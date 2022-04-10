В РФ в лагере под стражей находятся более 400 мариупольцев, среди них 147 детей, включая младенцев – Денисова

Об этом 10 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Сейчас там более 400 украинских граждан, в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек, – написала омбудсмен, ссылаясь на граждан РФ, поддерживающих Украину. – [Они] находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют".
По словам Денисовой, люди живут в лагере уже несколько недель.
"У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Практически их забрали из подвалов, в чем они были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают", – отметила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Денисова рассказала, что в лагерь к украинцам приезжали представители российского "Сбербанка" якобы для оформление карточных счетов и последующего перечисления на них по 10 тыс. руб., но этого не произошло.
Как подчеркнула омбудсмен, принудительно депортированным гражданам Украины помогают российские активисты – собирают средства, продукты и одежду. Они также сообщили, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, еще в феврале перед войной туда были вывезены жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
"По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск", – резюмировала Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
17 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне проводят свою "эвакуацию" из временно контролируемых ими районов города в РФ.
"Людей грузят в автобусы, вывозят в Новоазовск без предупреждения и получения согласия, затем – фильтрационные мероприятия (обыск, досмотр, проверка телефонов), затем – в Таганрог и на поезд. В разные дальние города России. При этом украинские документы забирают, выдают что-то вроде справки и билет. Что дальше? По меньшей мере два года без возможности покинуть указанный город, работа по распределению и отсутствие документов", – написал советник мэра.
Судя по сообщениям российского "Интерфакса", насильно вывозить людей из Мариуполя в ОРДО начали еще 5 марта. Первые автобусы с украинцами прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.
23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".