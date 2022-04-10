В РФ в лагере под стражей находятся более 400 мариупольцев, среди них 147 детей, включая младенцев – Денисова

В Пензенской области в лагере под стражей находятся 147 детей из Мариуполя всех возрастов, отметила Денисова Фото: EPA (архив)

Об этом 10 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас там более 400 украинских граждан, в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек, – написала омбудсмен, ссылаясь на граждан РФ, поддерживающих Украину. – [Они] находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют".

По словам Денисовой, люди живут в лагере уже несколько недель.

"У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Практически их забрали из подвалов, в чем они были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают", – отметила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Денисова рассказала, что в лагерь к украинцам приезжали представители российского "Сбербанка" якобы для оформление карточных счетов и последующего перечисления на них по 10 тыс. руб., но этого не произошло.

Как подчеркнула омбудсмен, принудительно депортированным гражданам Украины помогают российские активисты – собирают средства, продукты и одежду. Они также сообщили, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, еще в феврале перед войной туда были вывезены жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск", – резюмировала Денисова.

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