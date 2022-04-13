Местонахождение вывезенных оккупантами с ЧАЭС нацгвардейцев не установлено – глава Госагентства по управлению зоной отчуждения

Он рассказал, что после 25 дней оккупации на станции прошла пересменка нацгвардейцев.
"Добровольно согласилось 46 человек сменить своих коллег. Среди них была женщина, которая является женой одного нацгвардейца и матерью другого. Они несли службу на Чернобыльской АЭС. Как нам сообщили сотрудники, 31 марта во время обеда их всех собрали в актовом зале, пересчитали, связали за спиной руки, посадили в машины и увезли", – сказал Крамаренко.
По его словам, где сейчас находятся нацгвардейцы, неизвестно.
"За разъяснениями нужно обращаться в Министерство внутренних дел", – посоветовал глава агентства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.