Местонахождение вывезенных оккупантами с ЧАЭС нацгвардейцев не установлено – глава Госагентства по управлению зоной отчуждения

Он рассказал, что после 25 дней оккупации на станции прошла пересменка нацгвардейцев.

"Добровольно согласилось 46 человек сменить своих коллег. Среди них была женщина, которая является женой одного нацгвардейца и матерью другого. Они несли службу на Чернобыльской АЭС. Как нам сообщили сотрудники, 31 марта во время обеда их всех собрали в актовом зале, пересчитали, связали за спиной руки, посадили в машины и увезли", – сказал Крамаренко.

По его словам, где сейчас находятся нацгвардейцы, неизвестно.

"За разъяснениями нужно обращаться в Министерство внутренних дел", – посоветовал глава агентства.

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