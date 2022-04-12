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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российские военные хотели знать, как управляется объект. Допросы были постоянными". Сотрудники ЧАЭС рассказали о периоде оккупации станции

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Сотрудникам станции приходилось воровать топливо у оккупантов, чтобы не допустить катастрофы
Сотрудникам станции приходилось воровать топливо у оккупантов, чтобы не допустить катастрофы
Фото: ЕРА

Россияне, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день вторжения в Украину, подвергали ее сотрудников постоянным допросам, "иногда силовым", чтобы выяснить, как она управляется. Об этом сотрудники станции рассказали BBC 9 апреля.

"Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда силовыми", – рассказал ВВС начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

Сотрудники рассказали журналистам, что некоторые двери в ключевые помещения станции, откуда ведется управление, были заперты. Когда россияне не нашли ключей, они просто вломились в комнаты, вырезав замки.

"Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и вовсю пытаться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал", – рассказал инженер Валерий Семенов.

Когда на станцию несколько дней не подавали электричество, Семенов изо всех сил пытался найти горючее для генератора – и даже, по его словам, воровал топливо у российских военных.

"Если бы мы потеряли электричество, это могло обернуться катастрофой. Мог случиться выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за станцией. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – сказал инженер.

Сотрудники отмечают, что им удалось сохранить безопасность объекта. Но российские военные, уходя, захватили в плен 169 сотрудников Нацгвардии, охранявших станцию, и, что с ними сейчас, неизвестно.

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: оккупация, Чернобыльская АЭС, электричество, атомная энергетика, радиация, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, российские военные, российские оккупанты
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