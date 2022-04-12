"Российские военные хотели знать, как управляется объект. Допросы были постоянными". Сотрудники ЧАЭС рассказали о периоде оккупации станции

"Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда силовыми", – рассказал ВВС начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

Сотрудники рассказали журналистам, что некоторые двери в ключевые помещения станции, откуда ведется управление, были заперты. Когда россияне не нашли ключей, они просто вломились в комнаты, вырезав замки.

"Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и вовсю пытаться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал", – рассказал инженер Валерий Семенов.

Когда на станцию несколько дней не подавали электричество, Семенов изо всех сил пытался найти горючее для генератора – и даже, по его словам, воровал топливо у российских военных.

"Если бы мы потеряли электричество, это могло обернуться катастрофой. Мог случиться выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за станцией. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – сказал инженер.

Сотрудники отмечают, что им удалось сохранить безопасность объекта. Но российские военные, уходя, захватили в плен 169 сотрудников Нацгвардии, охранявших станцию, и, что с ними сейчас, неизвестно.