"Каждый привезет частицу Чернобыля домой". Российские солдаты, бывшие в зоне отчуждения, проживут максимум год – министр энергетики

"Невежество русских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, по которым мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней", – заявил министр.

Он отметил, что российские военные разграбили станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до запчастей и приборов.

"Заражен не только весь личный состав оккупантов и "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, – около 10 тысяч единиц. Каждый русский солдат привезет частицу Чернобыля домой. Живым или мертвым", – сказал Галущенко.

Он также отметил, что металл хорошо подвергается облучению и переносит радиацию. Это чревато радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой ЧАЭС.

"Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС", – добавил министр.

В пресс-службе "Энергоатома" пошутили по поводу поведения оккупантов: "Даже радиацию сп...здили и повезли домой".

Оккупанты, захватившие ЧАЭС, окапывались в Рыжем лесу – самом загрязненном месте зоны отчуждения. Генштаб Вооруженных сил Украины публиковал видео с дрона, на котором видны эти сооружения. После их ухода на окраине этой зоны журналисты нашли сухпаек армии РФ, уровень радиации которого превышал нормальные показатели в 50 раз.

Сотрудники станции поясняли, что уровень радиации в зоне отчуждения "лишь немного выше" того, что Всемирная ядерная ассоциация называет естественной радиацией – однократный контакт не представляет опасности, но постоянное облучение может представлять угрозу для здоровья.