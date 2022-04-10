"Каждый привезет частицу Чернобыля домой". Российские солдаты, бывшие в зоне отчуждения, проживут максимум год – министр энергетики

"Невежество русских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, по которым мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней", – заявил министр.
Он отметил, что российские военные разграбили станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до запчастей и приборов.
"Заражен не только весь личный состав оккупантов и "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, – около 10 тысяч единиц. Каждый русский солдат привезет частицу Чернобыля домой. Живым или мертвым", – сказал Галущенко.
Он также отметил, что металл хорошо подвергается облучению и переносит радиацию. Это чревато радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой ЧАЭС.
"Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС", – добавил министр.
В пресс-службе "Энергоатома" пошутили по поводу поведения оккупантов: "Даже радиацию сп...здили и повезли домой".
Оккупанты, захватившие ЧАЭС, окапывались в Рыжем лесу – самом загрязненном месте зоны отчуждения. Генштаб Вооруженных сил Украины публиковал видео с дрона, на котором видны эти сооружения. После их ухода на окраине этой зоны журналисты нашли сухпаек армии РФ, уровень радиации которого превышал нормальные показатели в 50 раз.
Сотрудники станции поясняли, что уровень радиации в зоне отчуждения "лишь немного выше" того, что Всемирная ядерная ассоциация называет естественной радиацией – однократный контакт не представляет опасности, но постоянное облучение может представлять угрозу для здоровья.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.
Запорожская АЭС в Энергодаре работает под контролем российских военных с 4 марта.