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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На окраине Рыжего леса в Чернобыле нашли радиоактивный сухпаек армии РФ. Уровень радиации в 50 раз превышает норму

 
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Радиоактивный сухпаек нашли на земле на окраине Рыжего леса, где, как известно, окапывались российские войска
Радиоактивный сухпаек нашли на земле на окраине Рыжего леса, где, как известно, окапывались российские войска 
Скриншот: edition.cnn.com

Журналисты CNN сняли сюжет о работе Чернобыльской АЭС после ухода оттуда оккупационных российских войск. Он был обнародован 9 апреля.

Съемочной группе показали этаж, на котором жили российские военные. Уровень радиации там повышен, но источника загрязнения не видно. Как объяснил украинский военнослужащий Игорь Угольков, который сопровождал журналистов, радиация исходит от мелких частиц, которые российские оккупанты принесли в здание в том числе на своей обуви. 

"В других местах все нормально, но здесь радиация повысилась, потому что они здесь жили, – сказал военнослужащий. – Они ходили везде, и они также взяли с собой немного радиоактивной пыли [когда уходили]". 

Сотрудники станции рассказали, что уровень радиации "лишь немного выше" того, что Всемирная ядерная ассоциация называет естественной радиацией – однократный контакт не представляет опасности, но постоянное облучение может представлять угрозу для здоровья. 

По мнению украинских чиновников, поведение российских солдат на ЧАЭС – пример беспечности. 

Как известно, оккупанты окапывались в Рыжем лесу – самом загрязненном месте зоны отчуждения. Генштаб Вооруженных сил Украины публиковал видео с дрона, на котором видны эти сооружения. 

Съемочную группу провели к Рыжему лесу. На окраине этой зоны (в сюжете сказано, что это безопасное место) журналисты нашли сухпаек армии РФ, уровень радиации которого превышал нормальные показатели в 50 раз. 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с журналистами назвал поведение россиян безумным.

ВИДЕО
Видео: CNN / YouTube

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Запорожская АЭС в Энергодаре работает под контролем российских военных с 4 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Чернобыльская АЭС, радиация, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, уровень радиации, российские военные, Герман Галущенко, российские оккупанты
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