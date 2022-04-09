Российские захватчики не повредили хранилище топлива на ЧАЭС – "Энергоатом"

"В целом хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте", – говорится в сообщении.
В то же время, как отметила компания, имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.
Глава "Энергоатома" Петр Котин во время посещения хранилища провел совещание по ситуации на объекте и утвердил план возобновления его работы в кратчайшие сроки, чтобы оно было готово принимать топливо из трех украинских АЭС в соответствии с графиком сразу после завершения военного положения.
ЦХОЯТ с апреля должен был начать прием отработавшего ядерного топлива с трех АЭС Украины, до этого отправлявшегося на переработку в РФ, отмечает "Интерфакс-Украина".
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.