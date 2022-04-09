Российские захватчики не повредили хранилище топлива на ЧАЭС – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" планируют, что после завершения военного положения хранилище будет принимать топливо с украинских АЭС Фото: Енергоатом / Telegram

"В целом хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметила компания, имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.

Глава "Энергоатома" Петр Котин во время посещения хранилища провел совещание по ситуации на объекте и утвердил план возобновления его работы в кратчайшие сроки, чтобы оно было готово принимать топливо из трех украинских АЭС в соответствии с графиком сразу после завершения военного положения.

ЦХОЯТ с апреля должен был начать прием отработавшего ядерного топлива с трех АЭС Украины, до этого отправлявшегося на переработку в РФ, отмечает "Интерфакс-Украина".