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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские захватчики не повредили хранилище топлива на ЧАЭС – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" планируют, что после завершения военного положения хранилище будет принимать топливо с украинских АЭС
В "Энергоатоме" планируют, что после завершения военного положения хранилище будет принимать топливо с украинских АЭС
Фото: Енергоатом / Telegram

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в целом не пострадало во время оккупации Чернобыльской АЭС россиянами. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram 8 апреля.

"В целом хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметила компания, имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.

Глава "Энергоатома" Петр Котин во время посещения хранилища провел совещание по ситуации на объекте и утвердил план возобновления его работы в кратчайшие сроки, чтобы оно было готово принимать топливо из трех украинских АЭС в соответствии с графиком сразу после завершения военного положения.

ЦХОЯТ с апреля должен был начать прием отработавшего ядерного топлива с трех АЭС Украины, до этого отправлявшегося на переработку в РФ, отмечает "Интерфакс-Украина"

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: АЭС, Энергоатом, ЧАЭС, Чернобыль, ЦХОЯТ, Петр Котин, российские оккупанты
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