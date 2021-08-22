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Шмыгаль анонсировал независимость Украины от России в атомной энергетике

Шмыгаль озвучил сумму, которую сэкономит Украина
Шмыгаль озвучил сумму, которую сэкономит Украина
Фото: kmu.gov.ua

После введения в Украине в эксплуатацию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) страна в этой отрасли станет независимой от России. Об этом 22 августа в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В зоне отчуждения на этой неделе состоялось открытие центрального хранилища отработанного ядерного топлива. "Энергоатом" уже завершил все работы на объекте, и вскоре он будет введен в эксплуатацию. [...] Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит Украине независимость от России в атомной энергетике и сэкономит $200 млн ежегодно", – написал он.

По данным главы правительства, ЦХОЯТ в течение 50 лет будет принимать отработанное ядерное топливо с трех украинских АЭС. Хранить его планируют 100 лет.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/402467304653812

Контекст:

Правительство Украины 7 июня 2017 года утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.

Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.

В августе 2021 года Кабинет Министров утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года. Ориентировочный объем финансирования программы составит 8,9 млрд грн.

Теги: энергетика, ядерное топливо, АЭС, Энергоатом, Чернобыль, ЦХОЯТ, Денис Шмыгаль
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