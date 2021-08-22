Шмыгаль анонсировал независимость Украины от России в атомной энергетике

"В зоне отчуждения на этой неделе состоялось открытие центрального хранилища отработанного ядерного топлива. "Энергоатом" уже завершил все работы на объекте, и вскоре он будет введен в эксплуатацию. [...] Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит Украине независимость от России в атомной энергетике и сэкономит $200 млн ежегодно", – написал он.

По данным главы правительства, ЦХОЯТ в течение 50 лет будет принимать отработанное ядерное топливо с трех украинских АЭС. Хранить его планируют 100 лет.