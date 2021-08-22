Шмыгаль анонсировал независимость Украины от России в атомной энергетике

"В зоне отчуждения на этой неделе состоялось открытие центрального хранилища отработанного ядерного топлива. "Энергоатом" уже завершил все работы на объекте, и вскоре он будет введен в эксплуатацию. [...] Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит Украине независимость от России в атомной энергетике и сэкономит $200 млн ежегодно", – написал он.
По данным главы правительства, ЦХОЯТ в течение 50 лет будет принимать отработанное ядерное топливо с трех украинских АЭС. Хранить его планируют 100 лет.
Правительство Украины 7 июня 2017 года утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.
Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.
В августе 2021 года Кабинет Министров утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года. Ориентировочный объем финансирования программы составит 8,9 млрд грн.