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"Схемы": Украина платит России каждый год $200 млн за хранение ядерного топлива

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании выяснили, что на постройку собственного централизованного хранилища отработанного топлива с атомных станций в Чернобыльской зоне отчуждения ушло 18 лет и почти 1,5 млрд грн. За это время около $2 млрд Украина уже заплатила России за вывоз ядерного топлива и его временное хранение.

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Украина уже заплатила России почти $2 млрд за вывоз ядерного топлива
Украина уже заплатила России почти $2 млрд за вывоз ядерного топлива
Фото: radiosvoboda.org

Украина каждый год платит России $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива, а строительство собственного централизованного хранилища в Чернобыльской зоне отчуждения затягивается из-за коррупционных сговоров. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (общий проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") под названием "Украина – Россия: цена атомной зависимости".

По информации журналистов, на постройку в Чернобыльской зоне отчуждения собственного централизованного хранилища отработанного топлива с трех украинских атомных станций ушло 18 лет и почти 1,5 млрд грн.

"За это время около $2 млрд Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение", – сообщили журналисты.

Основные причины, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию, кроются в затягивании строительства и вероятных коррупционных сговорах. Их изучают в Антимонопольном комитете (АМКУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины, говорится в расследовании.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube

Оператор украинских атомных электростанций Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на тендере в 2017 году выбрал генерального подрядчика для строительства хранилища. Им оказалась фирма "СК Укрстроймонтаж". В то время единственной владелицей ее была Наталья Микитась, жена народного депутата Украины VIII созыва, бывшего президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, сказано в расследовании "Схем".

"СК Укрстроймонтаж" заявила о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер более чем на 650 млн грн, который в итоге так и не состоялся из-за обнаруженного АМКУ сговора между "СК Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж".

Отдельно новоназначенное руководство "Энергоатома" проверило исполнения договоров и дополнительных соглашений с "СК Укрстроймонтаж". В нем выявили много нарушений и злоупотреблений. Акт проверки, который оказался в распоряжении "Схем", показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта, при этом фактически работы не были выполнены в полном объеме.

В "Энергоатоме" заявили, что выявленные в ходе аудита нарушения "содержат признаки уголовных и административных правонарушений", и передали их в НАБУ.

Журналисты "Схем" побывали на месте возведения проекта хранилища в зоне отчуждения и убедились в неготовности его ввода в эксплуатацию.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" почти в 1,5 млрд грн, требует еще денег для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 млн грн. Это длительный процесс. В этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", – говорится в расследовании.

В Украине в настоящее время действуют четыре атомные электростанции – Южно-Украинская, Запорожская, Ровенская и Хмельницкая. Суммарно на них работает 15 энергоблоков.

Теги: коррупция, АМКУ, АЭС, Энергоатом, расследование, Чернобыль, НАБУ, Радио Свобода, Схемы
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