На Чернобыльской АЭС провели ротацию персонала

На ЧАЭС провели ротацию персонала второй раз с начала вторжения Фото: depositphotos.com

"Катер компании доставил по реке Припять 49 работников на ЧАЭС и забрал оттуда 51. Других путей доставки людей на станцию из Славутича пока нет", – говорится в сообщении.

После захвата станции оккупантами 24 февраля только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей. Тогда со станции вывезли 64 человека (50 сотрудников ЧАЭС, девять нацгвардейцев – восемь женщин и одного онкобольного мужчину, одного служащего ГСЧС и четверых "сталкеров"). На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев – работников станции.