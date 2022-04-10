На Чернобыльской АЭС провели ротацию персонала

"Катер компании доставил по реке Припять 49 работников на ЧАЭС и забрал оттуда 51. Других путей доставки людей на станцию из Славутича пока нет", – говорится в сообщении.
После захвата станции оккупантами 24 февраля только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей. Тогда со станции вывезли 64 человека (50 сотрудников ЧАЭС, девять нацгвардейцев – восемь женщин и одного онкобольного мужчину, одного служащего ГСЧС и четверых "сталкеров"). На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев – работников станции.
В первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.