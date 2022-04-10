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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили из лабораторий ЧАЭС источники излучения – Госагентство по управлению зоной отчуждения

Оккупанты зашли на ЧАЭС в первый день войны
Оккупанты зашли на ЧАЭС в первый день войны
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

Российские оккупанты, которые удерживали Чернобыльскую атомную электростанцию, при отступлении с украинской территории ограбили две исследовательские лаборатории АЭС. Об этом 9 апреля в Facebook проинформировало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В городе Чернобыль существовали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения", – отметили в ведомстве.

Там рассказали, что источники ионизирующего излучения были похищены и у государственного специализированного предприятия (ГСП) "Экоцентр", и из Института проблем безопасности (ИПБ) АЭС.

"В ГСП "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации РАО, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники. Оккупантами похищены и повреждены 133 источника суммарной активностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения", – рассказали в агентстве.

По его информации, "даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении".

"Офисы и лаборатория Института проблем безопасности АЭС также были разграблены и уничтожены российскими захватчиками-мародерами. [...] В лабораториях ИПБ АЭС находились источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", которые использовались учеными при выполнении исследований. Местонахождение этих материалов также неизвестно", – подчеркнули в агентстве.

Его представители имеют две гипотезы, что оккупанты сделали с похищенными радиоактивными материалами: либо были выброшены в зоне отчуждения, либо вывезены "на сувениры" (второй вариант агентство считает более вероятным).

"Такие поступки заберут пальму первенства премии Дарвина даже у тех обреченных рашистов, которые месяц вдыхали пыль Рыжего леса и находились в нем. Потому что в случае ношения сувенира с собой в течение двух недель гарантированно возникают радиационные ожоги и начинается лучевая болезнь и необратимые процессы в организме", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/351817566984231

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: смерть, война, Чернобыльская АЭС, исследование, радиация, АЭС, вторжение, ЧАЭС, Чернобыль, радиоактивные отходы, война России против Украины, российские оккупанты
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