Оккупанты похитили из лабораторий ЧАЭС источники излучения – Госагентство по управлению зоной отчуждения

Оккупанты зашли на ЧАЭС в первый день войны Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

"В городе Чернобыль существовали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения", – отметили в ведомстве.

Там рассказали, что источники ионизирующего излучения были похищены и у государственного специализированного предприятия (ГСП) "Экоцентр", и из Института проблем безопасности (ИПБ) АЭС.

"В ГСП "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации РАО, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники. Оккупантами похищены и повреждены 133 источника суммарной активностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения", – рассказали в агентстве.

По его информации, "даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении".

"Офисы и лаборатория Института проблем безопасности АЭС также были разграблены и уничтожены российскими захватчиками-мародерами. [...] В лабораториях ИПБ АЭС находились источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", которые использовались учеными при выполнении исследований. Местонахождение этих материалов также неизвестно", – подчеркнули в агентстве.

Его представители имеют две гипотезы, что оккупанты сделали с похищенными радиоактивными материалами: либо были выброшены в зоне отчуждения, либо вывезены "на сувениры" (второй вариант агентство считает более вероятным).

"Такие поступки заберут пальму первенства премии Дарвина даже у тех обреченных рашистов, которые месяц вдыхали пыль Рыжего леса и находились в нем. Потому что в случае ношения сувенира с собой в течение двух недель гарантированно возникают радиационные ожоги и начинается лучевая болезнь и необратимые процессы в организме", – объяснили в ведомстве.

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