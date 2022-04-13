"Все, что видели. Микроволновки, кофеварки". Оккупанты забрали из зоны отчуждения ЧАЭС личные вещи сотрудников

"Они забирали очень много вещей. Из общежитий – личные вещи. Забрали почему-то почти всю одежду наших сотрудников, в том числе форменную, в которую они переодевались для работы в зоне отчуждения. Обуви нет. Все компьютеры разобраны. В большинстве из них отсутствуют жесткие диски и блоки памяти, отсутствует все серверное оборудование. Из некоторых общежитий матрасы забрали, посуду, мебель, стулья, столы, тумбочки. Все, что видели. Микроволновки, кофеварки", – рассказал Крамаренко.
Он отметил, что масштаб разграбления сложно установить, потому что не все сотрудники побывали в своих комнатах.
9 апреля агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что оккупанты при отступлении ограбили две исследовательские лаборатории АЭС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.