"Все, что видели. Микроволновки, кофеварки". Оккупанты забрали из зоны отчуждения ЧАЭС личные вещи сотрудников

Крамаренко: Забрали почему-то почти всю одежду наших сотрудников, в том числе форменную Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

"Они забирали очень много вещей. Из общежитий – личные вещи. Забрали почему-то почти всю одежду наших сотрудников, в том числе форменную, в которую они переодевались для работы в зоне отчуждения. Обуви нет. Все компьютеры разобраны. В большинстве из них отсутствуют жесткие диски и блоки памяти, отсутствует все серверное оборудование. Из некоторых общежитий матрасы забрали, посуду, мебель, стулья, столы, тумбочки. Все, что видели. Микроволновки, кофеварки", – рассказал Крамаренко.

Он отметил, что масштаб разграбления сложно установить, потому что не все сотрудники побывали в своих комнатах.

9 апреля агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что оккупанты при отступлении ограбили две исследовательские лаборатории АЭС.

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