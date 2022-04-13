Оккупанты, которые были в Чернобыльской зоне, и вещи, которые они оттуда увезли, являются источниками радиации – Монастырский

"Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали никакого "доброго жеста" и не отходили из Киевской области по своей воле, как лгут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали. Причем российские военные, отступая, тащили из АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются по сути передвижными источниками излучения, поражающими радиацией всех вокруг себя", – заявил он.
Монастырский отметил, что, по оценкам специалистов, оккупантам, которые копали окопы в зоне отчуждения, жить осталось максимум год.
Сейчас Чернобыльская АЭС – под охраной Нацгвардии. Правоохранители документируют преступления оккупантов, а сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследуют и разминируют территории.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.