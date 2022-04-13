Оккупанты, которые были в Чернобыльской зоне, и вещи, которые они оттуда увезли, являются источниками радиации – Монастырский

"Сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на Чернобыльской АЭС – все это свидетельствует о том, что они не делали никакого "доброго жеста" и не отходили из Киевской области по своей воле, как лгут сейчас их хозяева в Кремле, а банально просто бежали. Причем российские военные, отступая, тащили из АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются по сути передвижными источниками излучения, поражающими радиацией всех вокруг себя", – заявил он.

Монастырский отметил, что, по оценкам специалистов, оккупантам, которые копали окопы в зоне отчуждения, жить осталось максимум год.

Сейчас Чернобыльская АЭС – под охраной Нацгвардии. Правоохранители документируют преступления оккупантов, а сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследуют и разминируют территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)