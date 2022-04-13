"Надпись "нех…й шастать" я никогда не забуду". Российский оккупант заявил, что не сможет гордиться участием в войне против Украины

По словам оккупанта, он опасается своих сослуживцев "больше, чем бандеровцев" Фото: depositphotos.com

"Столько уже слегло, такие потери ...банутые. Жители нам не рады. В селе когда стояли, женщина вышла и просто начала обстреливать колонну… Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – х…йло". Едешь, у них поля такие чистые были… А теперь все засорено, сожжено, дорогам п…зда, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, он опасается своих сослуживцев "больше, чем бандеровцев".

"Мы ехали, лежит тело [мирного жителя] возле остановки… Видно, что мертвый человек. А сверху надпись "нех…й шастать"… Я эту надпись вообще не забуду", – утверждает оккупант.

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