Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Запорожской области – ОВА

"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", – написал он.
Информацию в Facebook подтвердили в Главном управлении (ГУ) ГСЧС Украины в Запорожской области.
Отмечается, что в результате артобстрела фосфорными боеприпасами горели деревянные перекрытия жилого дома.
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Фосфорные боеприпасы – тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или зажигательными веществами на основе белого фосфора в смеси с другими веществами.
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
13 марта о применении оккупантами фосфорных боеприпасов в Луганской области сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Использование российскими оккупантами фосфорных боеприпасов также было зафиксировано в Краматорске 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля.