Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Запорожской области – ОВА

В результате артобстрела фосфорными боеприпасами горели деревянные перекрытия жилого дома в селе Новоданиловка, отметили в ГУ ГСЧС Запорожской области Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", – написал он.

Информацию в Facebook подтвердили в Главном управлении (ГУ) ГСЧС Украины в Запорожской области.

Отмечается, что в результате артобстрела фосфорными боеприпасами горели деревянные перекрытия жилого дома.

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