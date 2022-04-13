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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят провести в Мариуполе "парад" на 9 мая и зачищают город от завалов и тел – советник мэра

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Мариуполь находится в осаде
Мариуполь находится в осаде
Фото: EPA

Российские оккупанты хотят 9 мая провести в Мариуполе Донецкой области "парад". Об этом в Telegram 13 апреля сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"По нашей информации, [назначенный оккупантами "мэр" города, коллаборант Константин] Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения "парада" 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" 9 мая в случае успеха "специальной операции", – заявил он.

Андрющенко отметил, что техники и людей для таких мероприятий в городе нет.

"Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главное управление разведки Минобороны Украины 13 апреля сообщило, что руководство РФ приказало уничтожать любые доказательства преступлений армии российских оккупантов в Украине. "В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", – сообщили в ГУР.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений российской армии".

Теги: убийство, оккупация, Мариуполь, парад, война России против Украины, крематорий, Петр Андрющенко
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