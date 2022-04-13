Оккупанты хотят провести в Мариуполе "парад" на 9 мая и зачищают город от завалов и тел – советник мэра

"По нашей информации, [назначенный оккупантами "мэр" города, коллаборант Константин] Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения "парада" 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" 9 мая в случае успеха "специальной операции", – заявил он.

Андрющенко отметил, что техники и людей для таких мероприятий в городе нет.

"Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главное управление разведки Минобороны Украины 13 апреля сообщило, что руководство РФ приказало уничтожать любые доказательства преступлений армии российских оккупантов в Украине. "В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", – сообщили в ГУР.