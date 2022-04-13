ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мир должен уже сейчас реагировать на угрозы РФ применить химическое оружие

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: После применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит
Зеленский: После применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит
Фото: president.gov.ua

Украина с большим вниманием воспринимает сообщения о применении в Мариуполе Донецкой области боеприпаса с ядовитым веществом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента в ночь на 13 апреля.

"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ. Но учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, говоря о захвате "Азовстали", заявил, что брать его штурмом "смысла не имеет", а нужно "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

В "Азове" 12 апреля отметили, что "контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей". Пострадали несколько гражданских (их число не уточнялось) и трое военнослужащих.  

Заместитель городского головы Мариуполя Донецкой области Сергей Орлов подтвердил сброс с российского беспилотника химических веществ на территории города.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, химическое оружие, Мариуполь, полк Азов, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  Нина Матвиенко рассказала, в какую страну уехали ее дочь и внучка после нападения РФ на Украину
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  "Это такой бюрократический момент". Шевченко рассказал, когда в его доме смогут поселиться семьи украинских беженцев и как их будут выбирать
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка
  Рэпер Face: Марьяна Ро по сути – украинка G
Дмитрий ГОРДОН
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (121583)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (36833)
3
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26032)
4
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25193)
5
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (24571)
6
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (22927)
7
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (22828)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (22163)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS