Зеленский: Мир должен уже сейчас реагировать на угрозы РФ применить химическое оружие

"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ. Но учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, говоря о захвате "Азовстали", заявил, что брать его штурмом "смысла не имеет", а нужно "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

В "Азове" 12 апреля отметили, что "контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей". Пострадали несколько гражданских (их число не уточнялось) и трое военнослужащих.

Заместитель городского головы Мариуполя Донецкой области Сергей Орлов подтвердил сброс с российского беспилотника химических веществ на территории города.