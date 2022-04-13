12 апреля гуманитарными коридорами эвакуировали почти 2,7 тыс. украинцев - Верещук

"По ее данным, за сегодня, 12 апреля, в общей сложности был эвакуирован 2671 человек. Так, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Среди них 208 человек – мариупольцы, 2135 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь)", – говорится в сообщении.

Еще 328 мирных жителей, по данным Верещук, удалось эвакуировать из таких городов Луганской области, как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная.

"Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке", – отметили в Кабмине.

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