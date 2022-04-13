Руководство РФ потребовало уничтожить любые доказательства преступлений оккупантов в Украине, в Мариуполь ввели 13 мобильных крематориев – разведка

В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей, отметили в ГУР Минобороны Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Отмечается, что после широкой международной огласки совершенного российскими военными геноцида украинцев в Буче под Киевом, оккупанты начали использовать в Украине мобильные крематории.

"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить, – говорится в сообщении. – Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области".

В ГУР добавили, что оккупанты используют мобильные крематории также для уничтожения тел российских военнослужащих, чтобы скрыть реальное количество погибших, и для отказа в выплатах семьям погибших солдатов.

"Деяния российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", – резюмировали в ГУР Минобороны.

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