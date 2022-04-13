Руководство РФ потребовало уничтожить любые доказательства преступлений оккупантов в Украине, в Мариуполь ввели 13 мобильных крематориев – разведка

Отмечается, что после широкой международной огласки совершенного российскими военными геноцида украинцев в Буче под Киевом, оккупанты начали использовать в Украине мобильные крематории.
"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить, – говорится в сообщении. – Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области".
В ГУР добавили, что оккупанты используют мобильные крематории также для уничтожения тел российских военнослужащих, чтобы скрыть реальное количество погибших, и для отказа в выплатах семьям погибших солдатов.
"Деяния российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", – резюмировали в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных. После нападения РФ на Украину в городе погибли десятки тысяч человек, заявлял глава государства 11 апреля.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". Оккупанты собирают тела убитых в Мариуполе мирных жителей и уничтожают в мобильных крематориях или хоронят в братских могилах, добавили в горсовете 9 апреля.