"Убивали безрассудно, а иногда и садистски". The New York Times рассказала о зверствах россиян в Буче

Издание создало карту, на которую нанесло все расследуемые и описанные репортами случаи убийства российскими оккупантами мирного населения.
Пообщавшись с местными жителями, журналисты пришли к выводу, что "россияне убивали безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести".
The New York Times documented the bodies of almost three dozen people where they were killed in Bucha — in their homes, in the woods, in a vacant parking lot — and learned the story behind many of their deaths. Read more: https://t.co/UfJBpaoiY9 pic.twitter.com/PdPPrMi1G6— The New York Times (@nytimes) April 11, 2022
В частности, журналисты рассказали об убийстве россиянами местной учительницы Людмилы. Она была застрелена 5 марта, когда открывала входную дверь. Ее младшая сестра Нина лежала мертвая на кухонном полу, причина ее смерти точно не установлена.
Также были убиты 43-летний Роман Гаврилюк и его 46-летний брат Сергей Духли. Их вместе с еще одним мужчиной нашли мертвыми во дворе. Две собаки семьи также были изрешечены пулями.
По данным журналистов, россияне устроили базу в жилом комплексе за школой № 3 на Вокзальной улице и разместили снайпера в строящемся многоэтажном доме. 5 марта снайпер начал стрелять по всему, что двигалось к югу от школы.
В подвале одного из домов было найдено тело женщины с пулевым ранением в голову. На ней была только шуба и больше ничего. При обыске дома полицейские нашли порванные презервативы и один использованный.
Поданным журналистов, по меньшей мере 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах города, что указывает на то, что более одного российского подразделения задерживали и казнили людей. Пять тел были обнаружены в подвале детского летнего лагеря, который российские подразделения использовали в качестве базы. Другие были найдены на улице Яблунской и еще на стекольном заводе.
Как отмечают журналисты, убийства мирного населения россияне часто совершали из мести украинской армии. В частности, жители села Мотыжин Бучанского района рассказали, что успешная засада украинских солдат, в результате которой был взорван российский БТР и грузовик с припасами, привела к волне насилия по отношению к гражданским. На следующий день по улице села проехал российский бронетранспортер, беспорядочно стреляя по домам из крупнокалиберного пулемета, сообщил местный доброволец Сергей Петровский. В тот же день задержали старосту села Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Позже их тела со следами пыток нашли в братской могиле.
Прокурор Руслан Кравченко, расследующий преступления армии России в городе, рассказал журналистам, что из 360 человек погибших в Буче (к 13 апреля число погибших выросло до 403) более 250 были убиты пулями или осколками. Другие умерли от голода, холода и отсутствия лекарств и врачей.
Прокурор уверен, что в будущем количество жертв может возрасти, поскольку полиция продолжает находить тела. В целом, по его словам, в Бучанском районе погибло не менее 1000 человек.
Почти все погибшие – мирные жители. По словам сотрудника городского кладбища Сергея Капличного, среди убитых в Буче было всего двое украинских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
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Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.