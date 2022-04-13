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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Убивали безрассудно, а иногда и садистски". The New York Times рассказала о зверствах россиян в Буче

По последним данным в Буче погибли более 400 мирных жителей
По последним данным в Буче погибли более 400 мирных жителей
Фото: EPA

Газета The New York Times 11 апреля опубликовала большой репортаж о зверствах россиян в Буче Киевской области, которая месяц находилась под оккупацией. Журналисты засняли тела почти 30 украинцев на тех же местах, где их убили. Кроме того, они засвидетельствовали более 100 мешков для тел в братской могиле и на городском кладбище.

Издание создало карту, на которую нанесло все расследуемые и описанные репортами случаи убийства российскими оккупантами мирного населения.

Пообщавшись с местными жителями, журналисты пришли к выводу, что "россияне убивали безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести".

В частности, журналисты рассказали об убийстве россиянами местной учительницы Людмилы. Она была застрелена 5 марта, когда открывала входную дверь. Ее младшая сестра Нина лежала мертвая на кухонном полу, причина ее смерти точно не установлена.

Также были убиты 43-летний Роман Гаврилюк и его 46-летний брат Сергей Духли. Их вместе с еще одним мужчиной нашли мертвыми во дворе. Две собаки семьи также были изрешечены пулями.

По данным журналистов, россияне устроили базу в жилом комплексе за школой № 3 на Вокзальной улице и разместили снайпера в строящемся многоэтажном доме. 5 марта снайпер начал стрелять по всему, что двигалось к югу от школы.

В подвале одного из домов было найдено тело женщины с пулевым ранением в голову. На ней была только шуба и больше ничего. При обыске дома полицейские нашли порванные презервативы и один использованный.

Поданным журналистов, по меньшей мере 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах города, что указывает на то, что более одного российского подразделения задерживали и казнили людей. Пять тел были обнаружены в подвале детского летнего лагеря, который российские подразделения использовали в качестве базы. Другие были найдены на улице Яблунской и еще на стекольном заводе.

Как отмечают журналисты, убийства мирного населения россияне часто совершали из мести украинской армии. В частности, жители села Мотыжин Бучанского района рассказали, что успешная засада украинских солдат, в результате которой был взорван российский БТР и грузовик с припасами, привела к волне насилия по отношению к гражданским. На следующий день по улице села проехал российский бронетранспортер, беспорядочно стреляя по домам из крупнокалиберного пулемета, сообщил местный доброволец Сергей Петровский. В тот же день задержали старосту села Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Позже их тела со следами пыток нашли в братской могиле.

Прокурор Руслан Кравченко, расследующий преступления армии России в городе, рассказал журналистам, что из 360 человек погибших в Буче (к 13 апреля число погибших выросло до 403) более 250 были убиты пулями или осколками. Другие умерли от голода, холода и отсутствия лекарств и врачей.

Прокурор уверен, что в будущем количество жертв может возрасти, поскольку полиция продолжает находить тела. В целом, по его словам, в Бучанском районе погибло не менее 1000 человек.

Почти все погибшие – мирные жители. По словам сотрудника городского кладбища Сергея Капличного, среди убитых в Буче было всего двое украинских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Федорчук заявлял, что около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, война, Киевская область, Буча, война России против Украины
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