В Буче найдены тела уже 403 убитых российскими оккупантами людей – мэр

"К большому сожалению, жители моего города подверглись значительным издевательствам и пыткам со стороны российских военных – агрессоров. Сегодня есть уже 403 тела "двухсотых", которые были зверски замучены, убиты", – сказал он.

Федорчук выразил надежду, что пропавшие без вести жители Бучи живы.

"Но, скорее всего, их тела мы найдем между населенными пунктами в лесах. Потому что жители видели, что враг – российские спецслужбы – забирал их и вывозил в места своей дислокации, в эту залесненную местность", – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)