В Буче найдены тела уже 403 убитых российскими оккупантами людей – мэр

"К большому сожалению, жители моего города подверглись значительным издевательствам и пыткам со стороны российских военных – агрессоров. Сегодня есть уже 403 тела "двухсотых", которые были зверски замучены, убиты", – сказал он.
Федорчук выразил надежду, что пропавшие без вести жители Бучи живы.
"Но, скорее всего, их тела мы найдем между населенными пунктами в лесах. Потому что жители видели, что враг – российские спецслужбы – забирал их и вывозил в места своей дислокации, в эту залесненную местность", – заявил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Федорчук заявлял, что около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.