Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
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Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!

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Нина Матвиенко о мародерствующих российских оккупантах: Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы
Нина Матвиенко о мародерствующих российских оккупантах: Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко 12 апреля в интервью каналу "Украина" сообщила, что российские оккупанты ограбили квартиру ее сестры в Буче Киевской области.

"У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все повыносила из дома – до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы", – рассказала артистка. 

Нина Матвиенко призналась, что после этого все, что связано с РФ, для нее погибло и не существует. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать у местного населения продукты и имущество и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту.

Теги: Буча, мародеры, война России против Украины, Нина Матвиенко, российские оккупанты
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