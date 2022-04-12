  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!

Нина Матвиенко о мародерствующих российских оккупантах: Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы Фото: tonya_matvienko / Instagram

"У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все повыносила из дома – до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы", – рассказала артистка.

Нина Матвиенко призналась, что после этого все, что связано с РФ, для нее погибло и не существует.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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