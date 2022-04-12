  Нина Матвиенко: Сестра только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда все до трусов повыносила. Голодранцы!

"У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все повыносила из дома – до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы", – рассказала артистка.
Нина Матвиенко призналась, что после этого все, что связано с РФ, для нее погибло и не существует.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать у местного населения продукты и имущество и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту.