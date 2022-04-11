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11 апреля, 2022
 
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"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам

Бедняков предложил российским мародерам отправить по почте трусы и тостер
Бедняков предложил российским мародерам отправить по почте трусы и тостер
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 11 апреля в Instagram разместил видео, адресованное мародерствующим в мирных украинских городах российским оккупантам.

В кадре запечатлены игровая приставка, женское белье, детская игрушка, мобильный телефон, украшения, тостер и книги. 

"Давайте сделаем так – я вам все это отправляю по почте и вы уходите с нашей территории", – обратился к оккупантам Бедняков, после чего убрал книги, заявив, что они им не нужны. 

"Самые реалистичные и логичные переговоры", – отреагировали подписчики. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту.

Теги: мародеры, война России против Украины, Андрей Бедняков, российские оккупанты
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