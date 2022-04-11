"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам

В кадре запечатлены игровая приставка, женское белье, детская игрушка, мобильный телефон, украшения, тостер и книги.
"Давайте сделаем так – я вам все это отправляю по почте и вы уходите с нашей территории", – обратился к оккупантам Бедняков, после чего убрал книги, заявив, что они им не нужны.
"Самые реалистичные и логичные переговоры", – отреагировали подписчики.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать у местного населения и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту.