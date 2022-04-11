"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам

В кадре запечатлены игровая приставка, женское белье, детская игрушка, мобильный телефон, украшения, тостер и книги.

"Давайте сделаем так – я вам все это отправляю по почте и вы уходите с нашей территории", – обратился к оккупантам Бедняков, после чего убрал книги, заявив, что они им не нужны.

"Самые реалистичные и логичные переговоры", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov)

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