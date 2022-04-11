  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"

"В России в армии служат только самые конченые люди. Посмотрите, там по этим разговорам никого нет из Москвы, из Питера, из каких-то крупных городов. Все из каких-то сел. Из каких-то таких сел, что ты никогда не слышал не то что название села, а даже название района. Вот они говорят: "Самарская область, такой-то район, такое-то село". Ну, никто не слышал этого никогда. Соответственно, это какие-то неблагополучные люди идут служить, чтобы гарантированно получить какую-то квартиру или что им там дают, чтобы как-то обустроить свою жизнь, потому что по-другому они обустроить ее не могут. Они без образования, соответственно, точно такие же у них жены и семьи – дочки алкашей, которых с детства бьют, обижают. Это просто сброд, – рассказал Дурнев. – Они брали женское ношенное белье. Это сложно представить девушку, которой ты приносишь с войны чужие трусы, а она такая: "Блин, ты красавчик!" Это сложно представить, что это за человек такой!"

Дурнев подчеркнул, что ему приятно осознавать, что после победы Украины над российскими оккупантами жизнь выживших после войны мародеров лучше не станет.

"Она станет хуже. И мне от этого приятно, я вам честно скажу. Вот если он, рискуя своей жизнью, украл трусы – значит, дальше они будут жить в своей области, воровать самогон и садиться в тюрьму. Вот это их перспектива. Ничего их не ждет. А нас ждет ЕС и восстановленная страна, путешествия без виз и отличное будущее", – резюмировал он.

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