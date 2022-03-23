Дурнев: Я вообще не могу выделить для себя хороших русских. Это такая глубокая ненависть, простите, абсолютно ко всем

"Я, русскоязычный украинец, не могу музыку на русском языке слушать. Это такая глубокая ненависть, простите, абсолютно ко всем русским. Я вообще не могу выделить для себя хороших русских. Это очень травмирующие ощущения – до такой степени, что в наушниках нельзя слушать русскую музыку", – подчеркнул он.

По словам Дурнева, чем дольше правительство РФ будет затягивать войну против Украины и присылать солдат умирать, тем скорее сама Россия развалится на несколько частей.

"Чтобы закончить то, что начал [российский президент Владимир] Путин, ему придется проводить мобилизацию. По всему видно, что солдат не хватает. Он не может всех контрактников отправить. Страна имеет невероятно длинную границу, и не все соседи дружественно относятся к России. Поэтому он готов из Сирии прислать солдат, из Ливии, еще кого-то. Я себе представляю солдат из Сирии, которых выгружают в поле в снегу где-то под Харьковом и говорят: "Беги, стреляй в ту сторону". Там даже когда войны не было, а просто ты из Сирии туда бы приехал и ночью погулял немного, было бы сильно невесело. Поэтому я в эффективности этих войск сильно сомневаюсь. Если будет проводиться мобилизация, думаю, она будет провалена и люди увидят, что распоряжения центральной власти, оказывается, можно и не выполнять. Но если солдаты отказались выполнять распоряжение Путина и по его указке умирать, то, наверное, можно что-то еще не делать", – подытожил журналист.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)