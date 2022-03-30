  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук

"Очень сложно простить. Как показывает практика, очень легко сносятся те Instagram-страницы, на которые очень много жалоб. София Стужук без Instagram – никто. Например, [певец] Макс Барских без Instagram – все еще известный певец. Я пришел с телевидения. Это не главный вид деятельности. А для нее это все. Поэтому если нет страницы – то все, ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул", – сказал Дурнев.

Комментарий Дурнева о Стужук прозвучал на 11-й минуте видео.

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Контекст:

Стужук впервые заговорила о нападении РФ на Украину 20 марта. В своем заявлении блогер сообщила, что ее публичная реакция сразу после начала войны якобы ничего не могла изменить, так как, по ее мнению, "где-то там так за нас решили". Стужук также пожаловалась, что лишилась своей основной страницы в Instagram из-за жалоб. Блогер отметила, что находится вместе с детьми за границей.

Стужук внесена в черный список на платформе theylovewar.com за молчаливую поддержку российской агрессии.