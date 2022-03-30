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30 марта, 2022
 
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"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук

 
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Дурнев о Стужук: Я пришел с телевидения. Это не главный вид деятельности. А для нее это все
Дурнев о Стужук: Я пришел с телевидения. Это не главный вид деятельности. А для нее это все
Фото: aleksey_durnev / Instagram, Фото: Sofia Stuzhuk / Facebook

Украинский журналист и блогер Алексей Дурнев считает, что подписчики украинского блогера Софии Стужук начали массово жаловаться на ее страницу в Instagram из-за того, что она замалчивает нападение РФ на Украину. Об этом Дурнев рассказал в программе ЖВЛ, которая вышла 29 марта на канале "1+1".

"Очень сложно простить. Как показывает практика, очень легко сносятся те Instagram-страницы, на которые очень много жалоб. София Стужук без Instagram – никто. Например, [певец] Макс Барских без Instagram – все еще известный певец. Я пришел с телевидения. Это не главный вид деятельности. А для нее это все. Поэтому если нет страницы  то все, ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул", – сказал Дурнев.

Комментарий Дурнева о Стужук прозвучал на 11-й минуте видео. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Стужук впервые заговорила о нападении РФ на Украину 20 марта. В своем заявлении блогер сообщила, что ее публичная реакция сразу после начала войны якобы ничего не могла изменить, так как, по ее мнению, "где-то там так за нас решили". Стужук также пожаловалась, что лишилась своей основной страницы в Instagram из-за жалоб. Блогер отметила, что находится вместе с детьми за границей. 

Стужук внесена в черный список на платформе theylovewar.com за молчаливую поддержку российской агрессии. 

Теги: российская агрессия, война России против Украины, Алексей Дурнев, блогеры, София Стужук
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