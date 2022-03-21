Стужук оправдалась за свое молчание после нападения РФ на Украину. Ее внесли в базу знаменитостей, поддерживающих российскую агрессию

"Я люблю Украину и Киев. Никогда бы и подумать не могла, что все еще может случиться настоящая войнa и тем более с нами. Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшим агрессии, ненависти, которые, конечно, отчасти оправданы в такой ситуации. Все, чего мне хотелось бы, как и каждому из нас, – чтобы это прекратилось. Меня пинали, чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем? Куда кричать? Кому кричать? Куда бежать? Как это остановить? Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир, но все продолжается, потому что где-то там так за нас решили", – написала она.

Стужук призналась, что в настоящее время находится с детьми за границей, а ее основная страница заблокирована.

Стужук внесена в базу сайта theylovewar.com за "молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание реальной ситуации в Украине".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@if_only_by_stuzhuk)

Война России против Украины. Главное (обновляется)