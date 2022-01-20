Блогер Стужук призналась, за что в Украине ей платят до $200 тыс. в месяц

Стужук: В кредит никогда ничего не брала. Не люблю такое Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

"Начиная от 200 грн в неделю, которые у меня были в студенческие голы. Потом 20 тыс. в месяц, на которые мы жили всей семьей, – рассказала она.

Стужук рассказала, что начала снимать на видео свои тренировки, когда ее старшему сыну Давиду (2015) было две недели. Она отметила, что начала создавать первые в Украине марафоны по похудению. Она призналась, что зарабатывала сначала 7 тыс. грн, потом 10, 15, 20. За девять месяцев накопила 50 тыс. грн на создание первой линейки одежды.

Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

По словам Стужук, сейчас она может заработать от $20 тыс. до $200 тыс. Она отметила, что зарабатывает на блоге, интеграциях, бизнесе, связанном с одеждой и косметикой, а также на "бизнесах по типу сетевых".

Блогер подчеркнула, что сама купила дом и автомобиль.

"В кредит никогда ничего не брала. Не люблю такое", – отметила она.

Фото: sofia_stuzhuk / Instagram