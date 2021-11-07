Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум

В ролике блогер предстала в бикини с принтом зебры. В видео она выполняет упражнение вакуум, или вакуумное дыхание.
Вакуум – это упражнение на одну из самых труднодоступных мышц на животе – поперечную. Если классические упражнения воздействуют на прямую мышцу живота (верхний и нижний пресс), то вакуум помогает задействовать как поверхностные, так и глубинные мышцы пресса.
Чтобы сделать это упражнение, нужно:
София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.
Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года.