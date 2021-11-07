Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум

На Стужук в Instagram подписано 5,6 млн человек Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

В ролике блогер предстала в бикини с принтом зебры. В видео она выполняет упражнение вакуум, или вакуумное дыхание.

Скриншот: sofia_stuzhuk / Instagram

Вакуум – это упражнение на одну из самых труднодоступных мышц на животе – поперечную. Если классические упражнения воздействуют на прямую мышцу живота (верхний и нижний пресс), то вакуум помогает задействовать как поверхностные, так и глубинные мышцы пресса.

Чтобы сделать это упражнение, нужно:

сделать глубокий вдох с помощью живота;

плавно выдыхая, втянуть живот вперед и назад;

задержать дыхание и зафиксироваться в этом положении;

когда не дышать уже не получается, выпустить живот;

сделать плавный вдох.