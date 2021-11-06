"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы

Стужук: Просто больше ничего не умею, кроме как попу фоткать да греть Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

На снимках она позирует в ярко-желтом купальнике, выпячивая пятую точку на камеру. Также на фото запечатлен и ее пятилетний сын Давид, а также ее подруга Наталья Василенко.

"По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как попу фоткать да греть. Сорян. Наташка, как мой ответственный за мои красивые фото партнер, сделала эти шедевры", – написала Стужук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

"Зачем так трусы скручивать?" – поинтересовалась abramkova.

"Нет, ну это уже слишком откровенно", – написала avon_tina_mark.