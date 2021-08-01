"Порноактрисские сиськи". Увеличившая грудь Стужук теперь хочет ее уменьшить

Стужук: Мне кажется, что слишком большой размер для меня Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

"Очень хочу переделать эти порноактрисские сиськи. Они ужасно ненатуральные и мне не нравятся, и я ужасно недовольна результатом", – отметила она.

Стужук добавила, что ей нужно на полразмера или даже на размер уменьшить грудь.

"Мне в целом нравится, что я сделала грудь, и в целом точно лучше, чем было, и я точно хочу быть со сделанной грудью. Но во это мне кажется, что слишком большой размер для меня, слишком высоко посажен. Я не понимаю, это потому, что они слишком большие, или потому, что я не придерживалась правил, которых нужно было [придерживаться] с бандажом, они не опустились так, как надо", – рассказала она.

Блогер также добавила, что грудь делает ее массивнее.

Скриншот: sofia_stuzhuk / Instagram

