  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь

"ВСУ – красавцы. Думаю, сейчас весь мир, каждый военный смотрит на ВСУ и просто завидует, восторгается, и хочет быть причастным, и хочет учиться. Раньше даже мы, знаете, как-то думали, что нам нужны инструкторы, надо свою армию подтянуть. Думаю, что сейчас армия, скажем, Польши смотрит, как наши генералы воюют, как наши парни воюют, какая тактика, стратегия и они такие: "Нам надо с ними поговорить, послушать, что они скажут". То есть показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь", – сказал Дурнев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Дурнев, комментируя мародерство, совершаемое российскими оккупантами в украинских городах, заявил, что в российскую армию идут служить "самые конченые люди". "Они без образования, соответственно, точно такие же у них жены и семьи – дочки алкашей, которых с детства бьют, обижают. Это просто сброд, – рассказал Дурнев. – Они брали женское ношенное белье. Это сложно представить девушку, которой ты приносишь с войны чужие трусы, а она такая: "Блин, ты красавчик!" Это сложно представить, что это за человек такой!".