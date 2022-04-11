  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь

"ВСУ – красавцы. Думаю, сейчас весь мир, каждый военный смотрит на ВСУ и просто завидует, восторгается, и хочет быть причастным, и хочет учиться. Раньше даже мы, знаете, как-то думали, что нам нужны инструкторы, надо свою армию подтянуть. Думаю, что сейчас армия, скажем, Польши смотрит, как наши генералы воюют, как наши парни воюют, какая тактика, стратегия и они такие: "Нам надо с ними поговорить, послушать, что они скажут". То есть показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь", – сказал Дурнев.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube









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