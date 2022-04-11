Суркис: На этой войне армия лишь одна – ВСУ. С российской стороны это сборище убийц и садистов

"Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо", – сказал он.

Суркис уверен, что военные преступления россиян не останутся безнаказанными и оккупанты заплатят за все, что совершили в Украине.

"Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши Вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба "Динамо" (Киев) – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)