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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суркис: На этой войне армия лишь одна – ВСУ. С российской стороны это сборище убийц и садистов

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Суркис: Это война за выживание украинского народа
Суркис: Это война за выживание украинского народа
Фото: fcdynamo.com

Войну РФ против Украины и зверства российских оккупантов президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис назвал "настоящей человеческой катастрофой". Интервью с Суркисом 11 апреля опубликовал сайт клуба.

"Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо", – сказал он.

Суркис уверен, что военные преступления россиян не останутся безнаказанными и оккупанты заплатят за все, что совершили в Украине.

"Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши Вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба "Динамо" (Киев) – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

15 марта Суркис рассказал, что ФК "Динамо" оказывает финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций пострадавшим мирным жителям и украинским военнослужащим.

"Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой, показывают пример мужества и стойкости. Тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – заявил президент клуба.

Теги: Россия, Украина, Динамо Киев, Игорь Суркис, военные, Вооруженные силы Украины, преступление, ВСУ, война России против Украины
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